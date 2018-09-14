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14.09.2018 - 09:56 |

Real Madrid'in yıldızlar için parası hazır

Uzun süredir kadrosuna yıldız bir oyuncu transfer etmeyen Real Madrid’in kasasında 372 milyon Euro birikti. Real Madrid’in hedefi gelecek yaz Hazard, İcardi ve Griezmann gibi yıldızları kadrosuna katmak.

Real Madrid'in yıldızlar için parası hazır

Son olarak Cristiano Ronaldo’yu Juventus’a satan ve kadrosuna uzun süredir bir süperstar transfer etmeyen Real Madrid, gelecek yaz bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Kasasında 372 milyon Euro (2.7 milyar TL) nakit bulunan Başkent temsilcisi, boş kalan statlarını doldurabilmek adına kesenin ağzını açacak.

Eflatun- Beyazlılar’ın bu doğrultuda ilk hedefi ise uzun süredir peşinde koştuğu Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde kazanacağı primler de eklenince Real Madrid’in gelecek yaz için harcayabileceği miktar 430 milyon Euro’yu (3.1 milyar TL) bulacak. Yani Los Galacticos, İnter’den Mauro İcardi ve Atletico Madrid’den Antione Griezmann gibi isimleri de kadrosuna katabilmek için gerekli nakit miktarına ulaşmış olacak. (Fanatik)

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