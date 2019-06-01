Real Sociedad'da Xabi Alonso dönemi

İspanya La Liga'da Xabi Alonso sürprizi... Real Sociedad, B takımının teknik direktörlüğüne eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso'nun getirildiğini duyurdu.

Son olarak Bayern Münih'te forma giyen tecrübeli isim, 1 Temmuz 2017'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Ayrıca Alonso, geçtiğimiz sezon Real Madrid'in genç takımında hoca olarak görev yaptı.

Bu gelişmeyle birlikte Xabi Alonso, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapacak

Kulüpten yapılan açıklama şöyle