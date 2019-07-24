Real ve Atletico Madrid penaltÄ±larla galip

DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen futbol kulÃ¼plerinin mÃ¼cadele ettiÄŸi hazÄ±rlÄ±k turnuvasÄ± 2019 UluslararasÄ± Åžampiyonlar KupasÄ±'nda 3 maÃ§ oynandÄ±.

Bu yÄ±l 7. kez dÃ¼zenlenen turnuvada, Real Madrid ile Arsenal, ABD'nin Maryland eyaletindeki Landover kentinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Arsenal, Alexandre Lacazette ve Pierre Aubameyang'Ä±n golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde kapadÄ±. Real Madrid'in Gareth Bale ve Marco Asensio'nun golleriyle eÅŸitliÄŸi yakaladÄ± maÃ§ 2-2 berabere sona erdi.

Madrid temsilcisi, penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±yla rakibini 3-2 maÄŸlup etti. Real Madrid'de Nacho Fernandez 9. dakikada, Arsenal'da da Sokratis 40. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.

Londra ekibinde forma giyen TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman futbolcu Mesut Ã–zil, 74 dakika oyunda kaldÄ±.

Bayern MÃ¼nih tek golle geÃ§ti

ABD'nin Kansas City kentinde oynanan maÃ§ta Alman ekibi Bayern MÃ¼nih, Ä°talyan temsilcisi Milan'Ä± 1-0 maÄŸlup etti.Â Bayern MÃ¼nih'e galibiyeti getiren golÃ¼ 45. dakikada Leon Goretzka kaydetti.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Ã‡alhanoÄŸlu 90 dakika sahada kaldÄ±.

Atletico Madrid penaltÄ±larla kazandÄ±

Meksika'nÄ±n Guadalajara ekibiyle ABD'nin Arlington kentinde karÅŸÄ±laÅŸan Ä°spanyol temsilcisi Atletico Madrid, rakibini penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±yla maÄŸlup etti.Â Normal sÃ¼resi golsÃ¼z sona eren maÃ§Ä± Atletico Madrid, penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±yla 5-4 kazandÄ±.

Atletico Madrid'de Marcos Llorente 24. dakikada, Guadalajara'da ise Carlos Villanueva 61. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.

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