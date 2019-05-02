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02.05.2019 - 09:50 |

Real'den Luka Jovic'e 70 milyon euro

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans gösteren İspanyol devi Real Madrid, şimdiden önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye bastı.

Real'den Luka Jovic'e 70 milyon euro

Real Madrid yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı bşaladı.

Eden Hazard ve Paul Pogba ile ilgilenen Real’in, hedefindeki diğer ismin ise Frankfurt’tan Luka Jovic olduğu öne sürüldü.

Almanya’da başarılı bir sezonu geride bırakan Jovic için kulübünün belirlediği bonservis bedelinin ise 70 milyon Euro olduğu açıklandı. Jovic, bu sezon ligde 23 maçta 17 gol attı.

Jovic'i İspanyol devi Barcelona da kadrosuna katmak istiyordu...

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