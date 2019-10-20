Real’e PSG taktiği

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Şampiyonlar Ligi’nde salı günü Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, PSG ile İstanbul’da oynanan maçın taktiği üzerinde duruyor. Aslan’ın formülü top rakipteyken 5-3-2, top kendisine geçtiğinde ise 3-5-2 olacak. Sarı-kırmızılılarda bekler, Sivas maçında dinlenme imkanı bulan Mariano ile Nagatomo olacak. Savunmada Luyindama-Donk-Marcao 3’lüsü soynayacak. Bekler top sarı-kırmızılara geçtiğinde sürekli öne çıkacak.



Forması hazır

Real Madrid maçında Nzonzi-Lemina-Belhanda orta alanda yapacak. Terim’in özellikle Lemina’ya bu maçta ihtiyaç duyduğu ve Gabonlu futbolcunun iyileşmesinin teknik kadroyu rahatlattığı öğrenildi. Diğer taraftan Seri’nin Sivas maçında iyi görünmemesinin de Lemina’nın önemini artırdığı ifade edildi. Cim-Bom’da Babel ve Andone ise ön tarafta gol arayacak isimler olacak.