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27.10.2019 - 21:10 | | Skorer

Rebocho: "Bugün benim günümdü"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta Pedro Rebocho açıklamalarda bulundu.

Rebocho: "Bugün benim günümdü"

Süper Lig'de Galatasaray'ı evinde 1-0 yenen Beşiktaş'ta Pedro Rebocho açıklamalarda bulundu.

"Bugün benim günümdü diyebilirim"
"Ligde ilk kez 11'de oynama şansı buldum, oynadığım için çok mutluyum. Tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma bana özgüven verdikleri için teşekkür ederim. Üstüne bir de galibiyet geldiği için çok mutluyum. Bugün benim günümdü diyebilirim."

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