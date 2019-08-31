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HaberlerBeşiktaşRebocho’ya forma şansı
31.08.2019 - 08:00

Rebocho’ya forma şansı

Çaykur Rizespor’la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Rebocho’ya forma şansı

Süper Lig’in 3. haftasında bugün Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor’la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmalar yaptı. Isınma hareketleri ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut programı ile sona erdi.

Göztepe maçının ardından sol diz iç yan bağında birinci derece zorlanma belirlenen Caner Erkin yine takımdan ayrı çalıştı. Caner’i riske etmek istemeyen Avcı’nın, Rize’ye karşı sol bekte yeni transfer Pedro Rebocho’ya şans tanıyacağı vurgulandı.

Rebocho’ya forma şansı


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