Rebocho'ya övgü: Saha içinde bir patron

Fransa’nın Guingamp takımından transfer edilen ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak olan Pedro Rebocho, Beşiktaş’tan bu sezon 550 bin euro alacak. Bir sene kiralık olarak gelen Portekizli oyuncu için, kulübüne ise 450 bin euro ödenecek.

2 milyon 600 bin euro satın alma opsiyonu bulunan Rebocho için, eski hocası Patrice Lair övgü dolu ifadeler kullandı. Rebocho’nun çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Lair, “O harika bir insan. Ciddi ve oldukça profesyonel birisi. Eğer böyle devam ederse kariyerinde çok daha büyük yerler görür. O saha içinde bir patron” diye konuştu.

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