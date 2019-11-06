Recep Uçar: Abdullah hocanın olmaması eksiklik

Beşiktaş'ta gribal enfeksiyon nedeniyle Portekiz'e gidemeyen teknik direktör Abdullah Avcı yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Recep Uçar, "Grupta geride kalan maçlarda kazanmaya yakın taraf olsak da arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Bir takım şanssızlıklar yaşadık. Grupta kalan üç maçı da kazanarak şansımızı son dakikaya kadar sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz, şu anda kendi liginde istediği seviyede olmasa da Avrupa tecrübesi yüksek bir takım. Hücumda ve savunmada planları var. Yarınki maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Genç futbolcularımıza yarınki maçta şans verebiliriz, neden olmasın?

"Hocanın durumu sabah çok kötüydü"

Abdullah hocanın tedavisi devam ediyor. Yarın sabah netleşecek. Biz ekip olarak bir gribal enfeksiyon geçiriyoruz. Hocanın durumu sabah çok kötüydü. Sabah hoca gelecekti, hazırlık da öyleydi. Biz nasıl bir kadroyla çıkacağımız konusunda görüştük, belirlenmiş durumda. Şu an burada olamaması bizim için bir eksiklik. Yarın takımın başında olması hepimizi memnun eder. Sakatlıkları bulunan oyuncularımızı sağlık ekibimizle fikir alışverişinde bulunarak buraya getirmedik" dedi.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Enzo Roco ise "Beşiktaş formasını giydiğimiz her maç bizim için önemlidir. UEFA Avrupa Liginde şu ana kadar iyi sonuçlar alamadık. Yarın üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Galatasaray maçı bizim için çok önemliydi. O maçta aldığımız galibiyet bize ivme kazandırdı. O maçta kadroda yer almak benim adıma da çok güzeldi. Geniş bir oyuncu kadromuz var. Bütün oyuncular oynamayı hak ediyor. Takımdaki tüm oyuncular, Beşiktaş formasının sorumluluğunun farkında" diye konuştu.