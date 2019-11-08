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08.11.2019 - 02:21 |

Recep Uçar: "Maçın kırılma noktası kırmızı karttı"

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Recep Uçar, siyah-beyazlı oyuncu Jeremain Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun müsabakanın kırılma anı olduğunu belirterek, "Adil olmayan bir karardı." dedi.

Recep Uçar: "Maçın kırılma noktası kırmızı karttı"

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan ve son 32 turuna çıkma şansını yitiren Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Recep Uçar, siyah-beyazlı oyuncu Jeremain Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun müsabakanın kırılma anı olduğunu belirterek, "Adil olmayan bir karardı." dedi.

Braga Belediye Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Uçar, içinde farklı hikayeler barından bir maçın geride kaldığını aktardı.

 Braga'yı iyi analiz ettiklerini belirten Recep Uçar, "Maç, düşündüğümüz gibi dengeli başladı. 14'üncü dakikada kornerden yediğimiz gole kadar fazla pozisyon vermedik. Geri düştükten sonra dengeyi kurduk, golü de bulduk. Savunma arkasına yapılan koşularla ilgili ciddi çalışmalar yapmamıza rağmen ikinci golü kalemizde gördük. Maçın kırılma noktası Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyondu. Adil olmayan bir karardı." ifadelerini kullandı. 

Recep Uçar, şunları kaydetti: 

"Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Braga gibi tecrübeli bir takıma karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Beraber savunma yapmaya çalıştık. 30-35 dakika fazla pozisyon vermedik. Güven ve Boyd ile pozisyonlara da girdik. Üçüncü golü yiyince maç bitmişti. Avrupa Ligi'nde iddiamız kalmadı. Belki maçı kaybettik ama altyapından Kartal ve Erdem gibi oyuncular bizim adımıza kazanım oldu."

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