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25.10.2019 - 13:17 | | İSTANBUL (İHA)

Red Bull Challengers İstanbul Maratonu’na hazır

Türkiye’nin en önemli maratonlarından biri olan İstanbul Maratonu için geri sayım sürerken koşuya katılacak koşu grupları da hazırlıklarını hızlandırdı. 3 Kasım’da gerçekleştirilecek maraton öncesinde aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, İstanbul’da Etiler Sanatçılar Parkı’nda bir hazırlık koşusu gerçekleştirdi.

Red Bull Challengers İstanbul Maratonu’na hazır

Dünyanın ve Avrupa’nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu, 3 Kasım’da İstanbul’da koşulacak. On binlerce kişinin katılım göstereceği maraton öncesinde koşu grupları da hazırlıklarını sürdürüyor. Maratonda yer alacak aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers hazırlıklarını İstanbul’da devam ettirdi.

Etiler Sanatçılar Parkı’nda No Reason Co. liderliğinde yapılan hazırlık koşusuna sporcular ve koşu grupları büyük ilgi gösterdi. Cimnastikte Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile aktif yaşamın önde gelen antrenör ve sosyal medya fenomenleri Etiler’deki hazırlık koşusunda kilometrelere meydan okudu.

Red Bull Challengers kimdir?
Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendine meydan okur.

    Dev mücadelede gözler onun üstünde olacak!
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