Red Bull kanatlandırdı!

CİHAT ASLAN

Yılın en eğlenceli uçuş etkinliği olan Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’u kanatlar altına aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile Caddebostan Plajı’nda düzenlenen etkinlikte yaratıcı ve eğlenceli el yapımı uçuş aracına sahip 35 takım, yaklaşık 200 bin kişiye festival tadında bir pazar yaşattı.

Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yükseklikteki rampadan suya atlayarak kanatlandıkları etkinlikte Coffee Lovers takımı birinciliği elde etti. Kahve ölçeği figürlü uçuş aracı ile en uzak mesafeye kanatlanan şampiyon takımdan Çetin Gürer ‘Pilotluk eğitimi’ ödülünün sahibi oldu. Red Bull Air Race pilotu Dario Costa da özel bir şov sergiledi.



Tanıdık jüri

Türkiye’nin en eğlenceli uçuş gününün sunuculuğunu ise televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Burcu Esmersoy ve Emre Karayel üstlendi. Jüri koltuğunda da sunucu Müge Boz, oyuncu İbrahim Selim ile İlayda Alişan, Türkiye’nin başarılı kadın pilotlarından Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, sosyal medya fenomeni Muhammed Yılmaz, milli basketbolcu Sinan Güler, SoloTürk Kurucu Lideri Öğretmen Pilot Murat Keleş ile Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ve Kübra Dağlı yer aldı.



Organizasyonu takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önümüzdeki sene İstanbul’da büyük bir deniz festivali yapmayı planladıklarını söyledi. İmamoğlu ayrıca seneye belediye olarak yarışmaya katılacaklarını ifade etti.