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12.12.2019 - 14:23 |

Red Bull Son Şampiyon’da online eleme zamanı

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Türkiye’nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası’nda online eleme zamanı yaklaşıyor. 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek online elemeler sonuncunda finale katılmaya hak kazanan takımlar belli olacak. Büyük final TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Red Bull Son Şampiyon’da online eleme zamanı

Türkiye Espor Federasyonu’nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası iki ayaktan ve 5’er kişilik takımlardan oluşacak. AOC sponsorluğunda 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek büyük finalin online elemeleri ise 14 Aralık’ta yapılacak. Online elemelerde rakiplerini geçmeyi başaran takımlar büyük finale katılım hakkı kazanacak.

Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası’nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

 

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