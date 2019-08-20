20.08.2019 - 15:43
Ribery Fiorentina yolunda
Bayern Münih’le vedalaşan Ribery’nin yeni adresi belli oldu. 36 yaşındaki futbolcu, İtalya’nın Fiorentina takımıyla her konuda anlaştı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Franck Ribery, İtalya’ya gidiyor. Sky Sport’ta yer alan haberde, Ribery’nin Fiorentina ile anlaştığı ve transferin prensipte bittiği kaydedildi.
Fransız oyuncunun, Floransa’da sağlık kontrolünden geçip, resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı. 36 yaşındaki Ribery, Bayern Münih’te 12 yıl geçirdikten sonra sözleşmesini uzatmadı.,