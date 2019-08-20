Ribery Fiorentina yolunda

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Franck Ribery, İtalya’ya gidiyor. Sky Sport’ta yer alan haberde, Ribery’nin Fiorentina ile anlaştığı ve transferin prensipte bittiği kaydedildi.

Fransız oyuncunun, Floransa’da sağlık kontrolünden geçip, resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı. 36 yaşındaki Ribery, Bayern Münih’te 12 yıl geçirdikten sonra sözleşmesini uzatmadı.,