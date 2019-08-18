Ricardo Quaresma: "Hata tamamen futbolculardaydı"

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Bir karakter koyamadık sahaya."

"Bütün hafta boyu çalıştıklarımızın hiçbirini yansıtamadık. Bir karakter, bir kişilik koyamadık sahaya."

"Hata tamamen futbolculardaydı"

"Nerede hata yaptığımıza bakmamız lazım. Antrenmanda düzeltebilirsek, maçta da yapabiliriz. Hata tamamen futbolculardaydı. Öne oynamakta çekindiğimiz anlar oldu. Büyük bir hocamız var, mağlubiyette oyuncuların büyük bir payı var. Bu oyuncuların mağlubiyetidir."