Ricardo Quaresma'dan röveşata şovu

Ricardo Quaresma bir hayli neşeli geçen ayak tenisi maçında adeta döktürdü. Röveşata şovu yapan Portekizli yıldız aldığı şık sayılarla alkış topladı.

‘Quaresma gitmek isterse konuşuruz’

Ricardo Quaresma’nın durumuyla ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Fikret Orman, “Ricardo çok duygusal bir kişilik. Futbol hayatının en uzun dönemini Beşiktaş’ta geçiriyor. Esasında onun tecrübesindeki birinin çok çabuk etkilenmemesi lazım” diye konuştu.

Abdullah Avcı’nın Quaresma’dan memnun olduğunu belirten Orman, “Ricardo’nun bizimle 1 sene daha sözleşmesi var. Gitmek isterse, şartları gelir konuşuruz, gitmek istemiyorsa zaten bizimle kontratı var. Şu anda da takımla antrenmanda, burada çalışıyor. Hocası istemiyor ama her maçta ilk 11’de oynuyor! Demek ki böyle bir durum da söz konusu değil” dedi.