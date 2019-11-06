Riekerink'in yeni adresi Güney Afrika

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Bir dönem Galatasaray’ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink’in yeni takımı belli oldu. Son olarak Heerenveen’de görev yapan ancak sonrasında yolların ayrıldığı 56 yaşındaki çalıştırıcı, bu kez rotasını Afrika’ya kırdı.

Jan Olde Riekerink, Güney Afrika’nın Cape Town takımının başına geçti. Kulüp, teknik direktör Benni McCarthy ile yollarını ayırırken, Riekerink’i yeni teknik direktörü olarak belirledi. Ajax ve Porto gibi takımlarda yardımcı antrenör alt yapı direktörü gibi görevler alan Riekerink ilk ciddi A takım kulüp teknik direktörlüğünü sarı-kırmızılılarda yaşamıştı.