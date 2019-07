‘Risk almadan olmaz’

CELAL UMUT EREN

Aslan’ın yeni yıldızı Jean Michael Seri, futbola bakış açısı ve güçlü referanslarıyla öne çıkıyor. Ünlü İngiliz gazetesi Guardian’ın geçen sezon Seri ile yaptığı özel röportajda yer alan notlar ise bir hayli dikkat çekiyor.

Fildişili orta sahayı analiz eden İngiliz gazetesi, PSG’nin yıldızı Marco Veratti’ye benzeyen tarzıyla Seri’nin özel bir isim olduğuna vurgu yapıyor. Seri’nin, Arjantin’in unutulmaz isimlerinden Marcelo Gallardo’ya benzetilen futbol stili nedeniyle ‘Galla’ lakabı taşıdığı da aktarılıyor.

İşte Guardian’da yayımlanan, 27 yaşındaki yıldızın kendi anlatımıyla öne çıkan futbol profili:



-Ya riskler alacaksınız ya da sudan bir kariyeniz olur. Bir oyuncu olarak risk almaz, istekli olmazsanız, asla gerçek potansiyelinizi gösteremezsiniz. Gerçekten bir şeyler başaracaksanız, risk alacaksınız. Ancak bu risk takımınızı tehlikeye atmamalı, tam tersi rakibinizi şaşırtmalı.

-Barcelona’dan 2017 yazında gelen teklif beni çok etkiledi. Kulübüme 40 milyon euroya yakın bir teklif vardı. Ancak Nice bir anda transferden caydı. Çok etkilendim ama ne yapabilirim? Hayat devam ediyor. Belki de Tanrı böyle istedi, ben bir Hristiyanım ve inançlıyım. Kadere inanıyorum. Tanrı bana Portekiz’e gitme şansı vermişti, sonra da belki, İspanya yerine İngiltere’ye gitmemi istedi.

-Porto benim için gerçekten büyük bir eğitim oldu. O dönemki teknik direktör Paulo Fonseca futbolu hissetmemi sağladı. Futbolu adeta yaşamamı, bir nefes gibi içime çekmemi sağladı. Topla oynamada, top gelmeden ne yapmam gerektiğini hep o öğretti.

-Futbolda hazır olmazsanız, başarıya ulaşamazsınız. Her gün, her an istekli olmalısınız. Antrenmanları tıpkı resmi maç gibi görmelisiniz. Mücadele etmek en önemli konu.



Mental kuvvet

Seri’nin Fildişi’ndeki ilk antrenörü olan Cyril Domoraud, “Seri özel bir oyuncu. Her zaman zeki ve saygılı biriydi. Öğrenmeye açıktı. Güçlü bir mental yapısı vardı. Herkesten bir adım öndeydi” diyerek eski öğrencisini övdü. Yıldız oyuncunun ilk kulübü ASEC Mimosas’ın o dönemki hocası Sebastien Desabre ise “Seri çok iyi bir dinleyiciydi. Düşünce yapısı ve mental gücü çok iyiydi. Ülkenin en iyi oyuncularından biri haline geldi” yorumunu yaptı.