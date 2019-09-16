Galatasaray'dan Luyindama ve Marcao'ya uyarı!

Galatasaray’da formsuz günler geçiren savunmaya uyarı geldi.



Geçen sezonun ikinci yarısında gelen ve sergiledikleri performansla beğeni kazanan Luyindama ile Marcao’nun eski görüntülerinden uzak olması, teknik kadroyu harekete geçirdi. Her iki futbolcuya yapılan uyarılarda özellikle riski oyundan kaçınmaları istenerek, “Uzun toplardan kaçının. Bu ancak gerektiği zaman başvuracağınız bir seçenek olsun. Aksi durumda hatalı paslar rakibin hızlı atağa çıkmasına imkan verecek. Bu nedenle basit oyunu tercih edin. Üstelik önünüzde top kullanma kabiliyeti olan futbolcular var” denildi.



Brugge maçında bu tarz riskli oyunun sonuçlarının ağır olabileceği futbolculara anlatıldı. Brugge ile yapılacak maç öncesi bugün ve yarınki antrenmanlarda bu konu üzerinde çalışacağı ve savunma oyuncularına özel çalışmalar yaptırılacağı belirtildi.