Rıza Çalımbay: Gurur duyuyorum

BİLAL MEŞE - RÖPORTAJ

Ligin ilk yarısını Milliyet’e değerlendiren Yiğidolar’ın tecrübeli teknik direktörü, zorlu bir yoldan geçtiklerini söyledi, “Buraya kolay gelmedik. Sezon önü çalışmalarını 10 kişiyle başlattık. Çünkü kadronun yüzde 60’ı ayrılmıştı. Yönetimle, takımla, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu başarı hepimizin, çalışarak o koltuğa oturduk” dedi.

Süper Lig’imizin lideri, bir Anadolu takımı Sivasspor, namı-diğer Yiğidolar... Kadrosuyla, oynadıkları futbolla, adeta kentle bütünleşen Sivasspor’un bugünkü başarısı asla tesadüf değildir... Ortada bir büyük bir emek, alınteri ve müthiş bir taraftar desteği var.

Kadrosu mütevazı, en pahalı futbolcusu Yatabare, sezon çalışmalarına dokuz kişiyle başladılar, altyapıdan takviye ve yeni yabancı oyuncularla yola çıktılar.

Başarı takım oyunundan geçer, yönetimiyle, teknik adamıyla, yardımcılarıyla, futbolcusuyla, ahçısıyla özverili bir çalışmanın ürünüdür liderlik koltuğu.



İlk beş şartı

Rıza Çalımbay’ı (Atom Karınca) anlatmaya gerek yok, çalışmayı bu kadar seven başka bir fotoğraf göremezsiniz... Hani, ona kalsa, gün boyu antrenman yaptırır, bıkmaz-usanmaz... Bakın, sezon başında işbaşına gelirken Rıza Çalımbay’ın ilk şartı neydi, biliyor musunuz?







“İlk beşe oynayacaksak geleyim”

İlginç bir şart değil mi? Eee söz konusu Rıza Çalımbay’sa hiç yadırgamadım, adamın yaşamı hep başarıya endekslidir, öyle zirvenin alt taraflarında dolaşmak ona göre değildir! Artı zorlukların adamıdır Atom Karınca...

Sivasspor, futboluyla, saha sonuçlarıyla, ligimizin en istikrarlı takımıdır, var mı başkası? 17 maçta hep gol atmış, ilk yarıda penaltıdan hiç golü yok! Hak ettikleri var, var da, bazısı orta hakeme, bazıları da VAR’a takılmış, kalmış!

İlk yarının en çok konuşulan, yazılı-medyada yer bulan Yiğidolar’ın hocası, Rıza Çalımbay ile ilk yarıyı değerlendirdik, ikinci yarınının fotoğrafını masaya yatırdık:

-Sezon başı anlaşırken ‘ilk beşe oynarsak gelirim’ dedim, yönetime, ilk yarıyı lider bitirdik. Sezon önü çalışmalarını on kişiyle başlattık, çünkü yüzde 60’ı ayrılmıştı kadrodan. On kişiden, bugünlere geldik, ama kolay gelmedik. Bu başarıyı tesadüflere bağlamak haksızlık olur. Yönetimle, takımla, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu başarı hepimizin, çok çalışmakla biz o koltuğa geldik. Kaldı ki sezon öncesinde Vitesse, Ajax ve Fenerbahçe, iyi hazırlık maçları yaptık, eksiğimizi-gediğimizi gördük, buna göre yol haritamızı belirledik.

Her şey dört dörtlük

- Lige Beşiktaş galibiyeti ile başladık, uyum harika, maddi açıdan derdimiz yok, her şey dört-dörtlük. En büyük transferlerimiz Yatabare dışında Erdoğan ve Mert Hakan’dır... Niye? Çünkü geçmişte fazla forma şansı bulamadılar, onları kazandık. Kadroda kendilerini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız da var. Örneğin Hakan Aslan, Ziya ve de kalecimiz var. İyi bir ekip oluşturduk, takım oturdu... Arkadaşlık üst seviyede, artı kentle bütünleştik, kenetlendik. Doğal olarak bu faktörler sahaya müthiş pozitif yansımalar yaptı.

- İçerde, dışarda fark etmiyor, hep ofansif oynayan bir ekibiz. Son Gençlerbirliği maçında uzatmalarda attığımız beraberlik golü, galibiyet kadar önemlidir. Gol atmadığımız hiç bir maç yok, sadece penaltıdan golümüz yok. Ancak 4-5 penaltımız verilmedi, maalesef”

‘Şampiyonluk kelimesini hiç kullanmadım’

Yolunda tıpkı takımı gibi mütevazı bir şekilde ilerleyen Rıza Çalımbay, “Şampiyonluk kelimesini hiç kullanmadım, havaya giremeyiz. Çünkü ligde çok büyük bütçelerle kurulan takımlar var” diye konuştu



Tıpkı Sivasspor gibi kırmızı-beyazlı takımın teknik patronu Rıza Çalımbay da mütevazı, lider olmalarına karşın ‘şampiyonluk’ kelimesini asla dillendirmiyor. Haa içinden geçmiyor mu, elbette geçiyor, ama diline yansıtamıyor, içinde fırtınalar kopuyor, biliyorum:

“Üç veya dört transfer yapabiliriz... Tabi ki bu takviyeleri yaparken, takım içinde parasal dengeleri koruyarak gerçekleştireceğiz. Şampiyonluk kelimesini hiç kullanmadım, havaya giremeyiz. Çünkü çok büyük bütçelerle kurulan takımlar var, biz o bütçeye sahip değiliz. Şu anki kadroda yer alan yenilere bonservis bedeli ödemedik, hepsi de kapasitelerinin bir tık üzerine çıktılar, arzulular.”

‘Böyle bir kural mı olur?’

Rıza Çalımbay’ı tanıyoruz, hakemlerle diyaloglarla asla çirkin kelimeler kullanmaz... Son gördüğü sarı kartı hatırlattık hocaya.

“Çizgiyi geçtim diye sarı kart gösterilmez, böyle bir kural mı olur Allah aşkına? Sadece faule itiraz ettim, o anda farkında olmadan çizgiyi geçebilir insan. Başka antrenörlere baksınlar, bir sahaya girmedikleri kalıyor. Peki, hakemler de yüz tane hata yapıyor, o zaman biz de onlara sarı kart gösterelim. Bu kuralın değişmesi şart, o an ki ortamda çizgiyi kontrol edecek halimiz yok, farkında olamazsınız. Kaldı ki hiç bir hakemimize kaba bir kelime kullanmadım, kullanmam da. Ama çizgiyi geçtim sarı kart çıkarılır mı, nasıl bir kural bu.”

‘İkinci yarı çok zor geçecek’

Rıza Çalımbay, ligin ikinci devresinin aslında hiç kolay olmayacağını belirterek, “İlk yarıda oynadığımız takımlar, bu yarıda karşımıza farklı bir şekilde çıkacaklar” ifadesini kullandı

Ya ikinci yarı, Yiğidolar o koltukta devamlılık sağlayabilecekler mi?

“İkinci yarı hem bizim, hem de rakiplerimiz için çok zor geçecek. Asıl lig ikinci yarıda başlayacak. Bu tezim tüm takımlar için geçerlidir. İlk yarıda oynadığımız takımlar, bu yarıda karşımıza farklı bir şekilde çıkacaklar. Niye mi? Başakşehir’in dışındaki takımlar Avrupa’dan koptular. Yani, onlarda tüm ağırlığını lige verecekler. Artı mutlaka takviye yapacaklar, bunun içindir ki, aynı takımlar karşımıza çıkmayacak. Telafisi olmayan bir ikinci yarı ve maçlar bekliyor hepimizi. Puanlar birbirine çok yakın, bu nedenle yerimizi korumamız bugünkü futbolumuzun bir tık üzerine çıkmaktan geçer. İlk yarıda sahamızda hiç kaybetmedik, yarışa maç maç bakıyoruz, doğrusu da budur. Sahamızda şampiyonluğa oynayan takımları yendik, kolay mı?Geldiğimiz yeri hak ediyoruz... Kaldı ki Anadolu ile büyük takımlar arasındaki makas daraldı, artık kolay takım yok. Artık herkes yenmeye oynuyor, ilginç ve de zorlu bir yarı tüm takımları bekliyor”

Deplasman kralı Sivas

Lig lideri Sivasspor, deplasmandaki performansıyla da dikkat çekiyor. Rıza Çalımbay ve takımı, deplasmanda 16 gol atarak, bu alanda ligin en iyi takımı oldu.

8 kez deplasman maçına çıkan Yiğidolar, ayrıca kendi kulüp rekorlarını da kırdı. 8 dış saha mücadelesinde 3 kez kazanıp, 3 kez de berabere kalan Sivasspor, 12 puan topladı.

‘Bu baskıyı yaşadım’

Sivas kenti şimdiden şampiyonluğa endekslenmiş, acaba Rıza Çalımbay ve ekibinde bu baskı yaratıyor mu?

“Hayır, Beşiktaş’ta iken bu baskıyı yaşadım, yani bu anlamda tecrübeliyim, bir de karakterli bir oyuncu gurubum var. Bu baskı bize negatif olarak dönmez, hiç kimse merak etmesin.”

Taraftara teşekkür

Bu zorlu yarışta başta Vali ve yönetim kuruluna teşekkür eden Rıza Çalımbay, “Kuşkusuz taraftarımızın bu başarıda payı asla yadsınamayacak kadar büyüktür. Hiçbir maçta bizi yalnız bırakmıyorlar, sağolsun, var olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükleri yıktı

Sivasspor, ligin ilk yarısında Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye karşı flaş galibiyetler aldı. İki rakibiyle de evinde karşılaşan Sivasspor, Beşiktaş’ı 3-0 yenerken, Fenerbahçe’yi de 3-1’le geçti. Yiğidolar, Trabzonspor’u da 2-1’lik skorla mağlup etti.