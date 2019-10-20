Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşRıza Çalımbay oyunu kullandı
20.10.2019 - 14:47 |

Rıza Çalımbay oyunu kullandı

Beşiktaşlı eski futbolcu ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na gelerek oy kullandı.

Rıza Çalımbay oyunu kullandı

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi başladı.

Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve siyah-beyazlı eski futbolcu Rıza Çalımbay, Akatlar Spor Salonu’na gelerek oyunu kullandı. Oy kullanırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, “Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Cengiz Malgır

 

Pascal Nouma: 'İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum'
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (CANLI)

İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (CANLI)

Efsaneler Kupası Galatasaray'ın

Efsaneler Kupası Galatasaray'ın

Murat Boz başkanlık seçiminde oy kullandı

Murat Boz başkanlık seçiminde oy kullandı

Kanarya galibiyet peşinde... Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kanarya galibiyet peşinde... Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sıradaki Haber