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HaberlerFenerbahçeRiza Durmisi gelişmesi: 4 milyon Euro
12.08.2019 - 13:28

Riza Durmisi gelişmesi: 4 milyon Euro

Sol bek konusunda araştırmalar yürüten Fenerbahçe’de Riza Durmisi ismi öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan 25 yaşındaki futbolcu için Lazio’nun 4 milyon euroluk bir bedel belirlediği belirtiliyor.

Riza Durmisi gelişmesi: 4 milyon Euro

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Riza Durmisi ismi gündeme geldi. Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı sonrası sol beke bir alternatif arayan sarı-lacivertlilerde, Lazio forması giyen Durmisi için girişimlerin olduğu belirtildi.

Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu için de flaş bir gelişme dikkat çekti. Lazio’nun geçen yıl Real Betis’ten 7.5 milyon euroya transfer ettiği 25 yaşındaki futbolcuyu, elden çıkarmayı düşündüğü ifade edildi.

Ancak Durmisi’nin bedavaya elden çıkarılmasına sıcak bakılmıyor. Lazio’nun yıldız sol bek için en az 4 milyon Euro talep ettiği aktarıldı. 4 milyon eurodan aşağıya bu transferin zor olduğu vurgulandı. 7.5 milyon Euro sonrası en azından belli bir miktar para kazanmak isteyen İtalyan kulübü, tüm talipli kulüplere aynı yanıtı veriyor.

Fenerbahçe’nin ise satın alma opsiyonuyla kiralama konusunu gündeme taşıma ihtimali öne çıkıyor.

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