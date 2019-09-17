Son dakika... Rıza Kayaalp, 4. kez Dünya Şampiyonu oldu

Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı.

Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti.

Rıza'dan yeni rekor

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı yayında Kayaalp'i arayarak tebrik etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı:

"Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum."

Bakan Kasapoğlu Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, dördüncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak kutladı. Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Kübalı rakibi Oscar Pino Hinds’i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bakan Kasapoğlu, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Rıza Kayaalp’i, müsabaka sonrası telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, Rıza Kayaalp için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kazakistan’da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 130 kilo grekoromen stilde dünya şampiyonu olarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Rıza Kayaalp’i kutluyorum. Dördüncü kez dünya şampiyonu olarak Türk güreş tarihine geçen Rıza’nın, Tokyo’da da birincilik kürsüsüne çıkacağına olan inancım tam. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Grekoromen stilde 2 madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı. Milli sporcu Cenk İldem, dün dünya üçüncüsü olmuştu.

Rıza Kayaalp’in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu

Kazakistan’ın Başkenti Nursultan’ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’in Yozgat’ta yaşayan ailesi büyük sevinç yaşadı.

Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Oscar Pino Hinds’i yenerek altın madalya kazandı. Milli sporcu Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olma unvanını da elde etti. Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in final mücadelesini Yozgat’ta yaşayan ailesi de televizyondan büyük heyecanla izledi. Kayaalp’in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları karşılaşma boyunca heyecan içinde dua ederek müsabakayı izledi. Aile maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve mutluluklarını birbirlerine sarılarak ve İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Şampiyonluk unvanını koruyan Rıza Kayaalp’in annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun maçını izledikten sonra yaptığı konuşmada, “Çok heyecanlıydık, izledik 4. Dünya Şampiyonluğunu kazanmak için oraya gitti. Bayrağımızı dalgalandırdı İstiklal Marşımızı okuttu. Hep dualarımız bu yöndeydi, Türkiye’ye armağan etti. Oğlumla gurur duyuyorum. Hedefte olimpiyatlar var İnşallah ora dada bayrağımızı dalgalandırır ve bizi daha mutlu eder” dedi.

Rıza Kayaalp’in ablası Arzuhan Coşkun ise, “Onunla gurur duyuyoruz, bayrağımızı dalgalandırdı, çok heyecanlıyım heyecanlı bir maç izledik. Eleme maçlarını da izledik. Kardeşimle gurur duyuyorum, emeğinin karşılığını aldı, mutluyuz, gururluyuz. İnşallah darısı Olimpiyata orada da bayrağımızı dalgalandırır” şeklinde konuştu.