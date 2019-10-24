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24.10.2019 - 14:38 |

Rıza Kayaalp şampiyon oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2019 Dünya Askeri Oyunları'nda finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi yenerek şampiyon oldu.

Rıza Kayaalp şampiyon oldu

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen oyunlarda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı. 

Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

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