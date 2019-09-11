‘Rize maçındaki oyunla kazanırız’

SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig’in ilk 3 haftasında 5 puan bırakan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı bu kayıpları en kısa sürede telafi etmenin hesaplarını yaparken, Gazişehir Gaziantep deplasmanında oyuncularından 90 dakika boyunca durmamalarını istedi.

Deneyimli hoca, Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor ile oynanan maçtaki futbolun aynısını, Gazişehir deplasmanında sahaya yansıtmaları halinde sahadan galibiyetle ayrılacaklarını ifade etti. Çaykur Rizespor maçında uygulanan baskının tekrarlanmasını ve rakibin hataya zorlanmasını isteyen Abdullah Avcı’nın, bu oyunun daha üst seviyeye çıkarılması yönünde oyuncularına uyarılarda bulunduğu aktarıldı.



Favori Elneny

Mohamed Elneny, Kevin N’Koudou ve Abdoulay Diaby gibi isimleri bu hafta kadroda değerlendirmesi beklenen siyah-beyazlı teknik adam, atak sürekliliği ve baskıyla rakibe nefes aldırmamaya çalışacak. Kurmayları ve oyuncularıyla sık sık değerlendirmelerde bulunan Avcı’nın, “Gün geçtikçe takım istenilen seviyeye yaklaşıyor. Galibiyet serisi yakalamamız durumunda beklenenden daha çabuk hedeflenen noktaya ulaşacağız. Gazişehir’e karşı en az Çaykur Rizespor maçındaki oyun anlayışını ortaya koymak zorundayız. Hatta oyunumuzu daha üst seviyeye çıkarabiliriz” diye konuştuğu vurgulandı.

Bu arada N’Koudou’yu ilk 11’de sahaya sürmeyi planlayan Abdullah Avcı’nın orta alanda Elneny’nin yanında Dorukhan’a forma vereceği, sağ kanattaki tercihini ise henüz yapmadığı belirtildi. Boyd ve Lens’ten memnun olmayan Avcı’nın sağ kanatta yeni transfer Diaby’ye şans tanıyabileceği öğrenildi.