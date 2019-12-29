Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Fenerbahçe kritik maça çıkarken mutlak 3 puanla dönmek istiyor. Geçen hafta Beşiktaş'ı 3-1 geçerek moral bulan Sarı Kanarya böylelikle deplasman fobisini de yenmek istiyor. Öte yandan Rizespor ise orta sıralardan kurtulmanın heabını yapıyor ve güçlü rakibini eli boş göndermenin peşinde...

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Rizespor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Riza Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Oğulcan, Aminu

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize’de takımını yalnız bırakacak.

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor’a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe’yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim’de Denizlispor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE ÇAYKUR RİZESPOR 37. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Rize’de yapacakları maçla Süper Lig’de 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21’ini Fenerbahçe, 7’sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize’de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul’da kazanan taraf 3-2’lik skorla Fenerbahçe oldu.