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30.08.2019 - 11:51

Rizespor, Umar Aminu'nun bonservisini aldı

Transfer bitmesine kısa süre kala atağa kalkan Çaykur Rizespor, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Umar Aminu’yla 3 yıllığına anlaştı. Forvete ise Videoton forması giyen Marko Scepovic getiriliyor.

Rizespor, Umar Aminu'nun bonservisini aldı

Sezona ikide iki yaparak muhteşem bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor’da transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Karadeniz ekibi hücum hattı için büyük hareketlilik halinde.

Yeşil-Mavililer, geçen sezon takımın formasını giyen kanat oyuncusu Umar Aminu’yu bitirdi. Osmanlıspor’dan bonservisiyle alınan oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Rizespor forvet transferi için de önemli bir isimle el sıkıştı. Daha önce Olympiakos forması da giyen 28 yaşındaki Marko Scepovic’le her konuda anlaşma sağlandı.

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