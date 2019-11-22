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22.11.2019 - 09:03 | | Fanatik

Rizespor'dan açıklama: Robinho'yu kim istemez...

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, gündemlerindeki Brezilyalı için, “Onun gibi bir oyuncuyu herkes takımında görmek ister. Başakşehir’deki durumu belli olmadan konuşmak doğru olmaz” dedi.

Rizespor'dan açıklama: Robinho'yu kim istemez...

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, gündemlerindeki Brezilyalı için, “Onun gibi bir oyuncuyu herkes takımında görmek ister. Başakşehir’deki durumu belli olmadan konuşmak doğru olmaz” dedi.

Ara transfer döneminde yine son derece hareketli günler geçirecek olan Çaykur Rizespor’un; Başakşehir’de forma şansı bulamayan yıldızı Robinho’yla ilgilendiği iddia ediliyordu. Lig Radyo’da editörümüz Ömer Necati Albayrak’ın sorularını yanıtlayan kulübün sportif direktörü Yılmaz Bal iddialara açıklık getirdi. Robinho’nun dünyaca ünlü bir yıldız olduğuna vurgu yapan Bal, “Onun gibi bir oyuncuyu herkes takımında görmeyi ister. Başakşehir’deki durumu belli olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bu yüzden bekleyip göreceğiz. Şu ana kadar onunla ilgili bir girişimimiz olmadı” ifadelerini kullandı.

‘Forvet de alacağız’

Rizespor’a kazandırdığı oyuncularla taraftarın övgüsünü alan Bal, ara transferde hücum hattına bir forvet takviyesi de yapacaklarını belirtip, “Fransa’da ve Belçika’da oyuncular izledik. Hocamız da izliyor. Devre arasına kadar iyi bir forvet alarak hücumdaki sıkıntımızı çözmeyi planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

 

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