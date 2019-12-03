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03.12.2019 - 19:23 |

Roberto Carlos'un gözü yeniden teknik direktörlükte...

Real Madrid’in efsane isimlerinden Roberto Carlos’un adı son günlerde Türk takımlarıyla anılmaya başlandı.

Roberto Carlos'un gözü yeniden teknik direktörlükte...

Ülkemizde Sivasspor ve Akhisar Belediyespor’u çalıştıran dünyaca ünlü yıldız Roberto Carlos’un Türkiye’ye tekrar döneceği konuşuluyor.

“REAL MADRİD’DE GÖREV ALMIŞTI”

Geçtiğimiz sezonlar da Real Madrid kulübünde pazarlama yönetimi konusunda görev alan Roberto Carlos’un teknik direktörlüğü geri dönmek istediği öğrenildi.

“FENERBAHÇE’DE YÖNETİM SICAK BAKMIYOR”

Ersun Yanal yönetiminde son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe ile ismi geçen Roberto Carlos’a Fenerbahçe yönetiminin sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi Türk insanını ve Türklerin futbola olan tutkusunu çok sevdiğini dile getiren Brezilyalı efsane oyuncunun tekrar Türkiye’de yaşamayı istese de Carlos’un bir firmanın reklam yüzü olması sebebiyle bu anlaşmanın şuanda zor olduğu belirtiliyor.

Roberto Carlos, 2017’de Real Madrid’den 6.5 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer olmuş futbolculuk kariyeri sonrası da 2013’te Sivasspor, 2015 yılında ise Akhisar Belediyespor’u çalıştırmıştı.

Roberto Carlosun gözü yeniden teknik direktörlükte...

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