Roberto Soldado, Fenerbahçe'yi bombaladı

Fenerbahçe'yle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Granada'ya transfer olan İspanyol golcü Roberto Soldado, Türkiye'deki günlerine ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Yeni kulübünün YouTube kanalına konuşan 34 yaşındaki deneyimli santrfor, Sarı Lacivertliler'de forma giydiği dönemle ilgili bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"Açıkçası Türkiye tanıdığımda büyük bir şaşkınlık yaşadım. İstanbul ise beni kendisine aşık etti. Sportif açıdansa her şey kaotikti. Takım hâlinde çalışmak çok önemlidir ama ben bunu çok özler hâle gelmiştim. Zira Fenerbahçe'de daha çok bireysel performanslar öne çıkıyordu. Granada'ya imza attıktan sonraki iki hafta içindeyse ne için çalıştığını ve savaştığını bilen bir oyuncu topluluğu içinde olduğumu anladım. Hedeflerinize ulaşmak için en iyi yol, takım olabilmektir."