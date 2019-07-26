Robin van Persie futbol yorumcusu oldu

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Feyenoord formasıyla geride kalan sezonun sonunda aktif futbolculuk yaşamını sona erdiren Robin van Persie’nin yeni mesleği belli oldu. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu, İngiliz televizyon kanalı BT Sport’ta yorumculuk yapacak.



Taraflar arasında varılan anlaşma, ünlü yayın platformunun resmi hesaplarından duyuruldu. Yapılan açıklamada “BT Sport ailesine hoş geldin Robin van Persie. Uçan Hollandalı 2019-20 sezonu için BT Sport’ta yorumculuk yapacaktır” denildi.



Manchester United’ın eski futbolcusu Rio Ferdinand gelişmeyi heyecanla karşıladı. Ferdinand “Daha önce birlikte oynadığım arkadaşımla aynı kimyayı yeniden yakalayacağımdan eminim” derken, zamanında takımlarından Manchester United’a transferi olay olan ismin bu kanalda görev alacak olmasına reaksiyon gösteren bazı Arsenal taraftarlarınınsa sosyal medyada BT Sport’u artık izlemeyeceklerine yönelik yarı esprili mesajlar paylaştıkları görüldü.