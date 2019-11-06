Roma'da bu yÄ±l 7ncisi dÃ¼zenlenen, TÃ¼rkiye'nin de dahil olduÄŸu 40 Ã¼lkeden 600'e yakÄ±n projenin sergilendiÄŸi, Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k inovasyon ve teknoloji fuarÄ± "Maker Faire Rome 2019 - The European Edition", bu minik robotlarÄ± da konuk etti. RoboCup projesi 17 Temmuz 2050 gÃ¼nÃ¼ tamamen otonom insansÄ± robotlardan oluÅŸan bir takÄ±mÄ±n, FIFA kurallarÄ±na gÃ¶re oynayarak, o yÄ±l DÃ¼nya KupasÄ± ÅŸampiyonu olacak takÄ±mla futbol oynayÄ±p yenmesi fikriyle 1993'te doÄŸdu.Â

Robotlar arasÄ± ilk maÃ§ ise, RoboCup (Robot World Cup Initiative) kapsamÄ±nda 1997'de Japonya'da oynandÄ±. TÃ¼rkiyede bu turnuvaya 2011 yÄ±lÄ±nda ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Roma'daki fuar alanÄ±nda mini bir sahada her yaÅŸtan kiÅŸinin merakla izlediÄŸi 2 gÃ¼nlÃ¼k mini turnuvada da Ä°sviÃ§re'nin NomadZ, Almanya'nÄ±n HTWK ile Ä°talya'nÄ±n tek robot futbol takÄ±mÄ± S.P.Q.R. adlÄ± Ã¼niversite ekiplerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã¼Ã§lÃ¼ bir turnuva gerÃ§ekleÅŸtirildi. RobotlarÄ±n ÅŸarj ihtiyacÄ±ndan dolayÄ± sadece 10'ar dakika sÃ¼ren maÃ§lar izleyenlere keyifli anlar yaÅŸattÄ±. Ã–zellikle dÃ¼ÅŸen robotlarÄ±n seri bir ÅŸekilde yerden kalkÄ±ÅŸlarÄ± eÄŸlenceli anlara neden oldu.Â Â

"Ä°NSAN FUTBOLCULAR HALEN RAHAT BÄ°R NEFES ALABÄ°LÄ°R"

"Robot futbolcular, insan rakiplerine karÅŸÄ± oynamaya hazÄ±r mÄ±?" sorusunun cevabÄ± ÅŸimdilik "hayÄ±r" Ã§Ã¼nkÃ¼ henÃ¼z tam anlamÄ±yla Ã¶zerk hareket edemedikleri ortada. Ancak robotun ortamdaki nesneleri tanÄ±yÄ±p algÄ±lamasÄ±, ortam iÃ§erisindeki konumunu hassas bir ÅŸekilde sadece algÄ±layÄ±cÄ±lar kullanÄ±larak belirlemesi, engellere Ã§arpmadan ilerlemesi, top sÃ¼rmesi, paslaÅŸmasÄ±, ÅŸut Ã§ekmesi, takÄ±m olarak katÄ±lÄ±nan yarÄ±ÅŸmalarda diÄŸer robotlarla takÄ±mÄ±n amacÄ±na gÃ¶re eÅŸgÃ¼dÃ¼m saÄŸlayarak davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± belirlemesinde aksaklÄ±klar olsa da her yÄ±l liglerde geliÅŸtirilen teknolojiler 2050 yÄ±lÄ±na dair umutlarÄ± artÄ±rÄ±yor. NaolarÄ±n nasÄ±l hareket edeceÄŸini organize etmek halen bÃ¼yÃ¼k bir sorun gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama her maÃ§ta tespit edilen kodlama hatalarÄ± hÄ±zlÄ±ca gideriliyor. Roma La Sapienza Ãœniversitesi'den ve S.P.Q.R. takÄ±mÄ±nÄ±n sorumlusu Prof. Daniele Nardi, insan futbolcularÄ±n halen rahat bir nefes alabileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.Â

Â