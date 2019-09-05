Rodallega, Falcao'ya kefil oldu: Gollerini sıralayacak

Trabzonspor’dan Denizlispor’un yolunu tutan Hugo Rodallega, vatandaşı Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferiyle ilgili düşüncelerini açıkladı. Kolombiya basınına konuşan Rodallega “Falcao Galatasaray’a gelerek iyi yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

34 yaşındaki forvet şöyle devam etti: “Bence bu Falcao için iyi bir adım olacak. Kendisi çok tecrübeli ve bir çok şeye hazırlıklı bir oyuncu. Bu yüzden buraya da kolayca uyum sağlayacağını düşünüyorum. Galatasaray taraftarı kendisini bağrına basacaktır, zaten ülkeye geldiğinde yaptıkları karşılama ile de oyuncuya olan sevgilerini, saygılarını gösterdiler. Falcao bence Galatasaray’da en iyi bildiği işi yapacak, gollerini sıralayacaktır”.

'Meşhur bir golcüyseniz kolay değil'

Bununla birlikte Türkiye ligiyle ilgili bilgiler vererek, vatandaşının yeni takımında işinin çok da kolay olmayacağı uyarısı yapan Rodallega "Futbol dünyanın hiç bir yerinde kolay değil, Türkiye'de de zor. Bir forveti burada bekleyen en önemli zorluk, her zaman sizi marke eden güçlü savunmacıların olması. Hele bir de meşhur bir golcüyseniz, bunun dozu daha yüksek olacak demektir" diye konuştu.