Rodgers: Korkusuz Ã‡aÄŸlar

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Brendan Rodgers, milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n sahada hiÃ§bir ÅŸeyden korkmayan harika bir oyuncu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ngiltere basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, takÄ±mÄ±n savunma oyuncusu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ ile ilgili Ã¶vgÃ¼ dolu ifadeler kullanan Rodgers, "Ã‡aÄŸlar, tecrÃ¼be kazandÄ±kÃ§a oyununu geliÅŸtiren harika bir futbolcu. Old Trafford ve Anfield gibi Ã¶nemli statlarda sahaya Ã§Ä±kÄ±yor ve hiÃ§bir ÅŸeyden korkmuyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã‡aÄŸlar'Ä±n savunma yÃ¶nÃ¼nÃ¼n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu vurgulayan Kuzey Ä°rlandalÄ± teknik direktÃ¶r, "TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§tiÄŸim ilk zamanlarda Ã§ok iyi bir oyuncu olduÄŸunu gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼m. BirkaÃ§ ay geÃ§tikten sonra ne kadar kaliteli bir oyuncu olduÄŸunu fark ettim. HÄ±zlÄ± ve agresif. Topa mÃ¼dahalelerinde kesinlikle herhangi bir tereddÃ¼t yaÅŸamÄ±yor. Savunma yapÄ±yor ama aynÄ± zamanda topla da etkili olabiliyor. Ãœst seviye bir takÄ±m olmak istiyorsanÄ±z Ã¶nemli olan bu. Savunma yapmalÄ± ve topla etkili olmalÄ±sÄ±nÄ±z, o da bunu yapabiliyor." yorumunu yaptÄ±.

Leicester City'de bu sezon 11 maÃ§ta forma giyen ve sergilediÄŸi performansla taraftarlarÄ±n beÄŸenisini toplayan 23 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡aÄŸlar, takÄ±mÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±na girdi.

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