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HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Rodriguez için görüşmelere devam ediyor
18.12.2019 - 08:00 |

Fenerbahçe Rodriguez için görüşmelere devam ediyor

Sarı-lacivertli takımda sol bek arayışları sürüyor. Bu çerçevede yapılan listede en güçlü aday Milan forması giyen Ricardo Rodriguez oldu.

İsviçreli futbolcuyla yapılan görüşmeler olumlu devam ediyor. İtalyan ekibi Milan ile gerçekleştirilen temaslarda kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Rodriguez ile de belli bir noktaya gelindi. Maaş konusunda ise artık görüşmelerin gerçekleşmeye başladığı vurgulandı. Bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Rodriguez için görüşmelere devam ediyor

Fenerbahçe Rodriguez için görüşmelere devam ediyor

 
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