Fenerbahçe Rodriguez için görüşmelere devam ediyor

İsviçreli futbolcuyla yapılan görüşmeler olumlu devam ediyor. İtalyan ekibi Milan ile gerçekleştirilen temaslarda kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Rodriguez ile de belli bir noktaya gelindi. Maaş konusunda ise artık görüşmelerin gerçekleşmeye başladığı vurgulandı. Bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.