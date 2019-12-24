Rodriguez görüşmeleri

Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmaları da devam ediyor.



Milan’ın sol beklerinden Ricardo Rodriguez ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe İtalyan kulübü ile de görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınındaki haberlere göre de Fenerbahçe, Rodriguez için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Milan satın alma opsiyonunu 8 milyon euro olarak belirledi.



Fenerbahçe’nin de bunu düşürmeye çalıştığı ifade edildi. İki tarafın İsviçreli futbolcunun kiralık olarak transferi için anlaşmaya yakın olduğu biliniyor.