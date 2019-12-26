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26.12.2019 - 12:14 |

Rodriguez transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Fenerbahçe’nin sol bek için düşündüğü Ricardo Rodriguez’e Napoli talip oldu. Milan’da beraber çalıştığı İsviçreli yıldızı isteyen Gennaro Gattuso işi bitirmek için bizzat devreye girdi.

Rodriguez transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Devre arası transfer döneminde sol bek isteyen Fenerbahçe’de şu anda ilk hedef Milan’dan Ricardo Rodriguez oldu. Ancak İtalya’dan gelen son haberlere göre Rodriguez konusunda da sıkıntı çıktı.

Corriere Dello Sport’un haberine göre sol bek arayan Napoli’nin İsviçreli futbolcuya yöneldi. Napoli’de teknik direktörlüğe geçen Gennaro Gattuso’nun Milan’da beraber çalıştığı deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği bildirildi.

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Rodriguez’in de Gattuso ile çalışmaya sıcak baktığı iddia edildi. Devre arasında Ricardo Rodriguez-Napoli transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu da eklendi.

Napoli sezon başında Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı.

Rodriguez transferinde Fenerbahçeye rakip çıktı

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