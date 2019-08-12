MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTenisRogers Kupası'nda zafer Nadal'ın
12.08.2019 - 10:49| İSTANBUL (AA)

Rogers Kupası'nda zafer Nadal'ın

Medvedev'i 2-0 yenerek Rogers Kupası'nı kazanan İspanyol tenisçi Nadal, üst üste ikinci, toplamda ise beşinci şampiyonluğunu elde etti.

Rogers Kupası'nda zafer Nadal'ın

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rogers Kupası'nın finalinde Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek organizasyonda üst üste ikinci, toplamda ise beşinci şampiyonluğunu kazandı.

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, son şampiyon Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşılaştı.

Nadal, 1 saat 10 dakika süren süren mücadelede, ilk finaline çıkan Medvedev'i 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu skorla Rogers Kupası'nda beşinci kez adını zirveye yazdıran 33 yaşındaki Nadal'ın 18 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

 

 

 

 

Inaki Williams 9 yıl Athletic Bilbao'da!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Menemenspor evindeki ilk maçı Atatürk Stadı'nda oynayacak

Menemenspor evindeki ilk maçı Atatürk Stadı'nda oynayacak

Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Her maçta standartımız olacak

Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Her maçta standartımız olacak

Ameliyat olan Feghouli'nin durumu iyi

Ameliyat olan Feghouli'nin durumu iyi

Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi eleme maçı)

Sıradaki Haber