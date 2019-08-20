Rojo adım adım Fenerbahçe'ye

Defans hattına takviye arayan Fenerbahçe, Marcos Rojo konusunda sıcak gelişmeler yaşıyor. Arjantinli savunmacı konusunda Manchester United, kiralık anlaşma durumuna olumlu bakmaya başladı.

The Times'ın haberine göre, Rojo'nun direkt forma giymek istediği için Fenerbahçe'nin transfer çalışmasına yakın durduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncunun, Manchester United ile de görüşerek bir sezon kiralık gitmesine izin aradığı kaydedildi.

İngiltere'de 8 Ağustos'ta biten transfer döneminin son gününde Everton'a gitmesine izin çıkmayan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe seçeneğini kullanmayı düşünüyor.

Ancak oyuncunun yıllık 8 milyon sterline varan maaşı sorun oldu. Fenerbahçe yarı yarıya ödemeyei ManU'ya sunarken, henüz net bir cevap alınamadı. ManU'da defans açısından Maguire'ın katılmasıyla alternatif çoğalırken, Rojo düşünülmüyor.