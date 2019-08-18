Rojo engeli: Maaş sıkıntısı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transferde savunma hattına mutlaka bir takviye isteyen Fenerbahçe’de Marcos Rojo adı gündemden düşmüyor. Manchester United tarafından kadroda düşünülmeyen Rojo için önemli bir engel dikkat çekiyor. Bonus ve primlerle yıllık kazancı 8 milyon sterline ulaşan Arjantinli savunmacı ManU’yu zorluyor. Kırmızı Şeytanlar, Rojo’ya bu yüksek meblağları ödemek istemiyor.

The Times’ta yer alan haberde de Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği ve kiralık anlaşma konusunda Manchester United’ın sorun yaratmadığı belirtildi. Ancak maaşı ödeme konusunda şu anda bir uzlaşma olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe’nin Rojo’nun tüm maaşını ödemek istememesi ve yarı yarıya ödeme teklifi şu anda masada duruyor.

Ancak Manchester United maliyet olarak Marcos Rojo’dan tamamen kurtulmayı hesaplıyor. Şu anda bu konuda çalışmalar sürüyor.