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18.08.2019 - 12:07| Fanatik

Rojo Fenerbahçe'yi istiyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcos Rojo, sarı lacivertli takıma transfer olmak için Manchester United yönetiminden izin istedi.

Rojo Fenerbahçe'yi istiyor

Zanka transferinin ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'yu kadrosuna katacağı öne sürülüyordu. Ada basını, bugün konuyla ilgili olarak Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddiaya yer verdi.

The Times gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 29 yaşındaki savunmacının bir yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanmasına izin verilmesi için United yönetimine baskı yaptığını yazdı. Gazete, daha önce de sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan yıldız ismin Everton'a transferinin suya düşmesi nedeniyle Kırmızı Şeytanlar'a öfkeli olduğunu duyurmuştu.

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