UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Başakşehir yarın Roma ile karşılaşıyor. İlk maç çok önemli... Başakşehir güçlü rakibi kaşısında güzel bir futbol sergileyerek en azından bir puan kazanma amacında...

Güçlü rakiplerin bulunduğu gruptan en kötü ikinci çıkmak isteyen Okan Buruk'un öğrencileri Roma karşısında kontrolü elden bırakmak istemezken taraftar da "Roma Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Roma Başakşehir maçı 19 Eylül Parşembe akşamı saat 22.00'de Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Mücadele beIN SPORSTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Son iki sezondur şampiyonluğu kıl payı kaçıran Medipol Başakşehir teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Okan Buruk’u getirmişti. Ancak genç hoca, Turuncu-Lacivertli ekipte beklenenin çok uzağında kaldı. Yunan ekibi Olimpiakos’a 1-0 ve 2-0’lık sonuçlarla kaybederek Şampiyonlar Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’nda veda eden İstanbul ekibi, lige de iyi başlayamadı. Malatya ve Fenerbahçe yenilgileri ile sezona giren Başakşehir, 3. haftada Gençlerbirliği’ni son saniye golüyle mağlup etmişti.

ZİRVEYİ İSTİYORLARDI...

İstanbul temsilcisi önceki gün de Sivasspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve 4 maç sonunda sadece 4 puan toplayabildi. İki sezondur zirveyi kovalayan Turuncu-Lacivertli ekip, ilk 4 haftada 3 puan topladığı 2015-2016 sezonunun ardından en kötü başlangıcını yaptı.

PLANLAR ZAFER ÜSTÜNE

Ancak bu kötü gidiş, Avrupa macerası öncesinde tamamen unutuldu. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini perşembe günü Avrupa Ligi J Grubu’nda İtalyan devi Roma ile oynanacak maça hazırlıyor. Deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek isteyen temsilcimizde tüm planlar zafer üzerine yapılıyor.