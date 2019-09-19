Roma-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Roma-Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J grubunda ilk maçında Roma'ya konuk oluyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in bir dönem formasını giydiği Başakşehir bu kez eski takımına karşı mücadele edecek. Roma'nın önemli sislahları arasında yer alan Cnegiz Ünder ceza sahası dışından çektiği sert ve etkili şutlar ile takımına hayat veriyor. Temsilcimiz Başakşehir ise bu akşam oynanacak olan Roma mücadelesi ile Avrupa Kupalarında 21. maçına çıkacak. Geride kalan 20 müsabakada sadece 3 galibiyeti bulunan Başakşehir bu maçların 7'sinde sahadan beraberlik ile ayrılırken 10 maçtan ise mağlup olarak ayrıldı.

ROMA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Roma-Başakşehir maçı bu akşam 22:00'de başlayacak. Stadio Olimpico'da oynanacak olan mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Roma'ya konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Okan Buruk yönetiminde yedinci resmi maç

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yedinci resmi maçına çıkacak. Buruk idaresinde Avrupa'da 3. karşılaşmasına çıkacak turuncu-lacivertliler, ilk 2 maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına yenildi.

Medipol Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.

Deplasmanda 11. maç

Turuncu-lacivertli ekip, Roma mücadelesi ile Avrupa kupalarında 11. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 10 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 10 maçta 11 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaştı.

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca: Sürpriz yaşamak istemiyoruz

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Başakşehir, Arda Turan, Skrtel, Robinho gibi tecrübeli ve kariyeri olan oyunculara sahip. Dikkat etmemiz gereken bir takım konumundalar. Kendi liglerinde sürekli olarak sıkı bir şampiyonluk yarışında kupayı kazanmak için mücadele ediyorlar. Sürpriz yaşamak istemiyoruz dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın kendi sahasında Medipol Başakşehiri konuk edecek olan Romada teknik direktör Paulo Fonseca, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Avrupa Liginin kendileri için önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Fonseca, Daha ileri turlara gidebilmek için hedefimizin ilk aşamasındayız. Çok zor ve güçlü takımları içinde barındıran bir organizasyon. Mümkün olan en iyi noktaya gitmek istiyoruz. Bu turnuvaya büyük hedeflerle katılıyoruz şeklinde konuştu.

BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIM

Başakşehir maçı için kadroda değişiklikler yapacağının sinyallerini veren Portekizli teknik adam, Başakşehir maçının ardından birkaç gün içinde bir maç daha oynayacağız. Oyuncuların dinlenme sürelerine saygı göstermeliyiz ve bu anlamda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorum ifadelerini kullandı.