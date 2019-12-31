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31.12.2019 - 08:30 |

Roma, Cengiz Ünder'i gözden çıkardı

Roma'da Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili karar verildi. Yönetim, genç futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Roma'nın devre arasında Inter'de forma giyen Matteo Politano'yu transfer listesine alınması üzerine Cengiz Ünder'in akibeti netleşmeye başladı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Roma yönetimi yaşadığı sakatlık sorunlarının yanı sıra Fonseca'nın çalışma yöntemine uyum sağlamakta zorlandığı iddia edilen Cengiz Ünder'in transferine izin verdi. La Gazzetta dello Sport, Fonseca'nın 4-3-3 sistemi doğrultusunda Politano'yu kadrosunda görmek istediğini yazdı. Bu sebeple Cengiz Ünder'in transferine onay verildi.

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Öte yandan Cengiz Ünder ile en çok ilgilenen kulüplerin başında Manchester United geliyor. Ancak diğer tarafta Roma yetkilileri genç futbolcuyu bırakmak için en az 40 milyon euro talep ediyor. Politano'nun transfer edilmesi halinde Cengiz Ünder'in takımdan ayrılma ihtimali ise güçlenecek.

Roma, Cengiz Ünderi gözden çıkardı

Roma, Cengiz Ünderi gözden çıkardı

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