Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİtalya Serie ACengiz Ünder'in sözleşmesi 4 yıl uzatıldı
15.08.2019 - 14:27

Cengiz Ünder'in sözleşmesi 4 yıl uzatıldı

Roma, milli oyuncu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cengiz Ünder ile imzalanan uzun süreli sözleşmenin camiada büyük mutluluk yarattığı belirtildi.


Kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu ifade eden 22 yaşındaki Cengiz Ünder, "İki yıl önce Roma'ya geldim ve o günden beri günden güne bu şehre, kulübe ve taraftarlara daha fazla âşık oldum. Benim için çok mutlu bir an. Roma için oynamaya devam etme isteğimin farkına varmamı sağladıkları için kulübüme çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


PETRACHİ: CENGİZ'İN YETENEĞİNİ HEPİMİZ GÖRÜYORDUK
Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ise "Cengiz'in yeteneğini hepimiz görüyorduk. Bu yüzden kendisiyle yeni bir sözleşme imzalamak istedik. Gelecek yıllarda ekibin kalitesine büyük katkı sağlayacağından eminiz. Roma, Cengiz'in potansiyelini geliştirmeye devam etmesi için mükemmel bir yer" şeklinde konuştu.

Cengiz Ünderin sözleşmesi 4 yıl uzatıldı

Tek kelime ile muazzam!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka'da Morgan, İzmir'e geldi

Pınar Karşıyaka'da Morgan, İzmir'e geldi

Beşiktaş'ta 5 futbolcu idmanda yok

Beşiktaş'ta 5 futbolcu idmanda yok

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'e hazırlanıyor

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'e hazırlanıyor

Nihat Özdemir: VAR konusunda bu sezon işi daha sıkı tutacağız

Nihat Özdemir: VAR konusunda bu sezon işi daha sıkı tutacağız

Sıradaki Haber