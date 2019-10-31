Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasÄ±nda milli futbolcular Cengiz Ãœnder ve Mert Ã‡etinâ€™in takÄ±mÄ± Roma, Udinese'yi deplasmanda 4-0 yendi.Â

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan maÃ§a konuk ekip hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ± ve henÃ¼z 13. dakikada genÃ§ oyuncu Nicolo Zaniolo ile 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â

31. dakikada RomalÄ± stoper Federico Fazio, Stefano Okaka'ya yaptÄ±ÄŸÄ± hareket sebebiyle doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼ ve Roma, 10 kiÅŸi kaldÄ±.Â

MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ± konuk takÄ±mÄ±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 51.dakikasÄ±nda Roma, Chris Smalling'in gÃ¶lÃ¼ ile farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ±: 2-0. Bu golden Ã¼Ã§ dakika sonra Justin Kluivert, skoru 3-0'a getirdi.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, 66.dakikada Aleksander Kolarov'un penaltÄ± vuruÅŸundan attÄ±ÄŸÄ± golle ise farkÄ± 4'e Ã§Ä±kardÄ±: 4-0.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸka gol olmayÄ±nca Roma, Udinese'yi 4-0 yenerek, 3 puan aldÄ±.Â

Roma kadrosunda yer alan milli oyunculardan Mert Ã‡etin, 69. dakikada Javier Pastore'nin yerine oyuna dahil olarak, ikinci kez Serie A'da bir maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.Â

EylÃ¼l ayÄ±ndaki milli takÄ±m kampÄ±nda geÃ§irdiÄŸi sakatlÄ±k sebebiyle 2 aya yakÄ±n sÃ¼re yeÅŸil sahalardan uzak kalan milli futbolcu Cengiz Ãœnder ise Udinese maÃ§Ä± kadrosunda yer aldÄ± ancak, Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Paulo Fonseca forma ÅŸansÄ± vermedi.

Â Bu sonuÃ§la, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± baÅŸkent ekibi puanÄ±nÄ± 19 yaptÄ± ve lig tablosunda 4. sÄ±raya yÃ¼kseldi. Udinese ise 10 puanla 15. sÄ±rada kaldÄ±.