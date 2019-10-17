Roma, Kolarov için harekete geçti

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde en çok kadrosuna katmak istediği isim olan Aleksandar Kolarov konusunda gelişmeler yaşanıyor. İtalya basınında, Roma’nın Kolarov’un sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiği kaydedildi.

Roma’nın Kolarov’un menajerleriyle iletişime geçtiği ve önerecekleri teklifi aktardıkları kaydedildi. Roma’nın esas amacının 1 yıllık olduğu ama Sırp oyuncunun en az 2 yıllık sözleşme beklediği bildirildi.

Bu nedenle de İtalyan kulübünün 1+1 teklifi üzerinde durduğu vurgulandı. Roma’nın amacının 2021’e kadar sözleşme uzatıp, 2021 sonunda duruma bakmak olduğu belirtildi. Görüşmelerin kısa süre içerisinde netleşeceği ifade edildi.