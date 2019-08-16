Roma, Nzonzi'yi açıkladı

Roma Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, Steven Nzonzi'nin bonservisini 30 Haziran 2020'ye kadar alması halinde 16 milyon Euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, 30 Haziran 2021'de Fransız futbolcunun bonservisini alırsa, 13 milyon Euro ödeyecek.

Kiralama bedeli: 500 bin euro

İlk sezon satın alma opsiyonu: 16M euro

İkinci sezon satın alma opsiyonu: 13M euro