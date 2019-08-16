16.08.2019 - 17:37
Roma, Nzonzi'yi açıkladı
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Steven Nzonzi'nin 500 bin euro karşılığında Galatasaray'a 1+1 yıllık kiralandığını açıkladı.
Roma Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, Steven Nzonzi'nin bonservisini 30 Haziran 2020'ye kadar alması halinde 16 milyon Euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, 30 Haziran 2021'de Fransız futbolcunun bonservisini alırsa, 13 milyon Euro ödeyecek.
Kiralama bedeli: 500 bin euro
İlk sezon satın alma opsiyonu: 16M euro
İkinci sezon satın alma opsiyonu: 13M euro