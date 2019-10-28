Roma’da gündem Mert Çetin

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İtalya Serie A’da 9. hafta maçları oynanırken Türk stoper Mert Çetin herkesin gündemine girdi. Roma’nın Milan’ı 2-1 yendiği maçta ilk kez forma giyen ve ilk 11’de şans bulan genç savunmacı tam not aldı.

'Mert iyi iş çıkardı'

Sezon başında Gençlerbirliği’nden Roma’ya giden Mert Çetin’in performansı teknik direktör Paulo Fonseca tarafından da beğenildi. Fonseca maç sonunda, “Daha hızlı bir stoper kullanmak istedim ve Mert Çetin’le başladım. İlk maçını oynadı. Genç futbolcumuz iyi bir iş çıkardı. Benim isteğim aslında Mert’in daha fazla şans bulması ve oynaması. Stoperde forma giyiyor, zaman zaman savunma beklerine de geçebilir, hızlı oynuyor. Geldiğinden bu yana fiziksel olarak epey yol aldı” dedi.