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30.11.2019 - 12:47 | | Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Roma'dan Kolarov yasağı!

Fenerbahçe’nin uzun süredir listesinde olan Aleksandar Kolarov, İstanbul’da tüm soruları yanıtsız bıraktı. İtalyan medyasına bile konuşmayan Sırp yıldız, Roma kulübünün maç sonu medyaya konuşma yasağından dolayı sessiz kaldı.

Roma'dan Kolarov yasağı!

UEFA Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir’e konuk olan ve İstanbul’a gelen Roma’da tüm gözler Aleksandar Kolarov’da idi. İtalyan basını da Kolarov’un İstanbul’da Fenerbahçe sorularını takip etti.

Tüm Çizme medyası, Kolarov’un muhtemel transfer sorularına cevap vermeden geçtiğini vurguladı. Roma kulübünün, Sırp yıldız başta olmak üzere Cengiz Ünder ve diğer tüm futbolcularına medyaya konuşma yasağı getirdiğinin de altı çizildi.

Kolarov, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruların hepsine yanıt veremeyeceğini ve herhangi bir röportaj yapamayacağını aktardı. İtalyan ve Türk medyasına konuşmayan Kolarov, herhangi bir yorum yapmadan stattan ayrılmıştı.

Romadan Kolarov yasağı

 

 

 

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